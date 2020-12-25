Son dakika haberleri! Sığırcık kuşlarından gün batımında görsel şölen
25.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:58
Edinilen son dakika haberine göre Konya'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.
Konya'da gün batımında bir araya gelen sığırcık kuşları, gökyüzündeki danslarıyla izleyicilere adeta görsel şölen sundu.
Ilgın ilçesi Çavuşçugöl eteklerinde, akşam saatlerinde gökyüzünde buluşan yüzlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.
Gökyüzünde değişik şekiller meydana getiren ve zaman zaman ayrılıp tekrar birleşen kuşların şöleni, kuşların dağılmasıyla sona erdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç