Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi
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Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi

Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Eskişehir'de sıcaktan bunalan bazı çocuklar kendilerini yakınlarındaki süs havuzuna atarak muhtemel riskleri göz ardı edip doyasıya eğlendi.

Eskişehir'de sıcaktan bunalan bazı çocuklar kendilerini yakınlarındaki süs havuzuna atarak muhtemel riskleri göz ardı edip doyasıya eğlendi.

Bunaltıcı sıcakların vatandaşları etkisi altına aldığı Eskişehir'de termometreler 35 dereceye kadar dayandı. Güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde birkaç çocuk sıcak havadan bunalınca, Taşbaşı Meydanı'nda bulunan bir süs havuzunda yüzerken görüntülendi. Birbirleriyle şakalaşarak kıyafetleriyle havuzda yüzen çocuklar, kimi zaman da suya atlayarak etrafı ıslattı. Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, havuzun içinde bulunan ışıklandırma ve fıskiyelerden kaynaklanabilecek tehlikelerden dolayı yüzen çocuklara tepki gösterdi. Çocuklar, bir süre sonra havuzun etrafından uzaklaştı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi
Son dakika haberleri... Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli süs havuzu keyfi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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