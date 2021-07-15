Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada
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Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada Bursa'da seyir halindeki klasik bir otomobilin, kaput bölümünde oturarak, elektrik arızasını gidermeye çalışan kişinin görüntüleri, görenleri şaşırttı.

Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada

BURSA - Bursa'da seyir halindeki klasik bir otomobilin, kaput bölümünde oturarak, elektrik arızasını gidermeye çalışan kişinin görüntüleri, görenleri şaşırttı.

Görüntüler, merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde kaydedildi. Kimliği belirsiz bir kişi, seyir halindeki klasik otomobilin kaput bölümüne oturarak, elektrik arızasını gidermeye çalıştı. Türk işi otomobil tamiri ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada
Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada
Seyir halindeki otomobilde Türk işi tamir kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal

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