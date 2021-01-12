Seyfe Gölü'nü 14 yıldır takvimlerle tanıtıyor
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Seyfe Gölü'nü 14 yıldır takvimlerle tanıtıyor

12.01.2021 10:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:52

Hazırlatıp ücretsiz dağıttığı takvimlerle 14 yıldır Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin gönüllü tanıtımını yapan Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle bu yıl tamamen kuruyan gölün eski güzelliklerini takvim yapraklarına yansıttı.

Hazırlatıp ücretsiz dağıttığı takvimlerle 14 yıldır Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin gönüllü tanıtımını yapan Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle bu yıl tamamen kuruyan gölün eski güzelliklerini takvim yapraklarına yansıttı.

Çetiner, 2008 yılından beri sürdürdüğü gönüllü çalışmasına bu yıl yurt içine ve yurt dışına dağıtımını yaptığı 4 bin masa ve 1000 duvar takvimi ile devam etti.

Dernek binasında basın toplantısı düzenleyen Çetiner, 14'üncüsünü bastırıp dağıttığı takvimlerde Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve çevresinde kendi çektiği fotoğrafları kullandığını söyledi.

Gölün güzelliklerinin tanıtımı için yaptırdığı takvimlerin maddi olarak kendini yıprattığını belirten Çetiner, Seyfe köyünde doğup büyümesi ve doğaya olan sevgisi nedeniyle buna katlandığını ifade etti.

"Mevlana çiçeği" hariç takvimlerdeki fotoğrafları ikinci kez kullanmadığını ve hep yenilerini çektiğini anlatan Çetiner, şöyle konuştu:

"Yağışların mayıs ve haziran ayına kayması sebebiyle gölümüzde 2020 yılı temmuz ortasına kadar su vardı. Bu da güzel kareler yakalamamıza sebep oldu. Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde temmuz ayının ortasından bu yana hiç suyumuz yok. Su olmayınca da kuşlarımız da güzelliklerimiz de yok oldu. Şu an dünyada ve Türkiye'de bir kuraklık var. İçme suyumuzu bile konuştuğumuz bu ortamda maalesef Seyfe Gölü tamamen kurumuş durumda. Ben en çok 2022 yılında kullanacağım fotoğrafları merak ediyorum. Gölümüz bu şekilde kuru olarak devam ederse maalesef güzel fotoğraflar yakalama şansımız olmayacak."

Çetiner, su seviyesinin yüksek olduğu yıllarda 27'si nesli tükenme tehlikesinde bulunan 187 kuş türüne ev sahipliği yapan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olduğunu, göle su girişini sağlayacak çalışmaların hızlandırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Seyfe Gölü'nü 14 yıldır takvimlerle tanıtıyor
Seyfe Gölü'nü 14 yıldır takvimlerle tanıtıyor
Seyfe Gölü'nü 14 yıldır takvimlerle tanıtıyor
Seyfe Gölü'nü 14 yıldır takvimlerle tanıtıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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