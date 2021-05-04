Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (3)
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Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (3)

Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (3)
Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fabrika işçisi İlknur Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA 

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fabrika işçisi İlknur Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.Öte yandan İlknur Kaya'nın, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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