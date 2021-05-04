Son dakika haberleri! Servis midibüsü, bariyerlere çarpıp devrildi: 1 ölü, 19 yaralı (3)

Son dakika haberleri... SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Bursa'nın Gemlik ilçesinde, fabrika işçisi İlknur Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.