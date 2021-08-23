Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor
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Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor

Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkeli Belediyesince sel afetinde selin izlerini silmek için çevre il, ilçelerden gelen personellere yemek sunuluyor.

Türkeli Belediyesince sel afetinde selin izlerini silmek için çevre il, ilçelerden gelen personellere yemek sunuluyor.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in talimatları ve Başkan Şahin'in eşi Nevin Şahin'in öncülüğünde kurulan belediye yemekhane ekibi, Ramazan ayı ve pandemi günlerinde olduğu gibi şimdi de afet günlerinde, Kovid-19 hastaları, yemek yapamayan vatandaşlarımız ve sel afetinin izlerini silmek için çevre il, ilçelerden gelen personellere mesai kavramı gözetmeksizin yemek sunuyor.

Bu zorlu süreçte üstün bir özveri ile yemek ekibinde görev yapan belediye personelleri ve gönüllüler, sel afetinde yaraları sarmak için gelen ekipler de olmak üzere günlük 500-600 kişiye yemek veriyor.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin sahada çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da Başkan Şahin'in eşi Nevin Şahin de yemek ekibinin başında yer alarak her gün yemek hazırlanışı ve dağıtımında bulunuyor. - SİNOP

Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor
Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor
Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor
Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor
Son dakika haberleri... Selin yaralarını sarmak için hep birlikte mücadele sergileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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