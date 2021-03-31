Son dakika haberleri... Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi
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Son dakika haberleri... Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi

İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi İç İşleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde hayata geçirilen 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programı kapsamında, Selimiye Cami'nin gölgesinde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi

EDİRNE - İç İşleri Bakanlığı tarafından organize edilen ve 81 ilde hayata geçirilen 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programı kapsamında, Selimiye Cami'nin gölgesinde yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve il protokolünün katılımıyla, Selimiye Cami önündeki kavşakta düzenlenen 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' programında, cadde üzerinde bulunan yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi.

Vali Canalp başta olmak üzere il protokolü bizzat boya fırçasını eline alarak, yaya geçitlerini kırmızıya boyadı.

"Öncelik olan şey her zaman için candır, canı taşıyan insanlardır"

Vali Canalp, etkinlik sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yaya önceliğinde her zaman hatırlamamız gereken şudur; biz araç kullanıyorsak ve yaya geçidine geldiğimizde bir yayayı gördüysek her zaman şunu lütfen hatırlayalım; kullanmış olduğumuz araç demirden ve çelikten ama yayalar, etten ve kemiktendir. Dolayısıyla da öncelik olan şey her zaman için demir ve çelik değil, et ve kemiktir, candır, canı taşıyan insanlardır" dedi.

Son dakika haberleri... Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi
Son dakika haberleri... Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi
Son dakika haberleri... Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi
Son dakika haberleri... Selimiye'nin gölgesinde 'kırmızı' çizgiler çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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