Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
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Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / Refik Fidan - Haberler | Güncel

Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı Helikopterle kurtarılan selzedeler böyle sevinç yaşadı Sel sularının vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde binalarda mahsur kalan bazı vatandaşlar, 2 gün sonra helikopterle kurtarılabildi.

Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı

Helikopterle kurtarılan selzedeler böyle sevinç yaşadı

KASTAMONU - Sel sularının vurduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde binalarda mahsur kalan bazı vatandaşlar, 2 gün sonra helikopterle kurtarılabildi. Büyük sevinç yaşayan vatandaşlar, kendilerini kurtaran ekiplere el sallayarak teşekkür etti.

İki gün önce etkili olan sağanak yağışla sel sularının altında kalan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinde ve binalarda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtarmaya devam ediyor. Çalışmalar hem helikopterlerle havadan hem de karadan yürütülüyor. Kurtarma çalışmaları kapsamında, 2 gündür kurtarılmayı bekleyen bazı vatandaşlara helikopterlerle ulaşılabildi. Ekipler tarafından helikopterlerle kurtarılan vatandaşlar, Abana ilçesi sahiline getirildi.

Kafesteki kuşu bile kurtardılar

Helikopterden inen vatandaşlar büyük sevinç yaşadı. Kendilerini kurtaran ekiplere el sallayarak teşekkür eden vatandaşlar, daha sonra jandarma ekipleri tarafından araçlarla alındı. Helikopterle kurtarılan bir kadının kafesteki kuşu da yine ekipler tarafından kurtarıldı. Kurtarılan selzede kucağındaki kafesle helikopterden indi.

Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı
Selde mahsur kalan vatandaşlar 2 gün sonra helikopterle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Refik Fidan

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