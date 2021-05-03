Son dakika haberleri... Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de aralıksız görev başında
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Son dakika haberleri... Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de aralıksız görev başında

Son dakika haberleri... Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de aralıksız görev başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı ve Selçuklu Belediyesi koordinesinde kurulan ve pandemi sürecinde vatandaşların yardımına ara vermeden koşan Selçuklu Vefa Sosyal Destek Ekipleri tam kapanma sürecinin başlamasıyla yoğun olarak çalışmaya başladı.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Kaymakamlığı ve Selçuklu Belediyesi koordinesinde kurulan ve pandemi sürecinde vatandaşların yardımına ara vermeden koşan Selçuklu Vefa Sosyal Destek Ekipleri tam kapanma sürecinin başlamasıyla yoğun olarak çalışmaya başladı.

Selçuklu Vefa Sosyal Destek Grubu Selçuklu Kaymakamlığı koordinesinde Selçuklu Belediyesi tarafından araç, personel, bina ve diğer alt yapı desteği ile pandemi sürecinde örnek bir hizmet anlayışı içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda 17 Mayıs'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında görevini sürdüren Vefa ekipleri, kendilerine ulaşan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla karantinada bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Günlük ortalama 30 aile ya da ilçe sakinine ulaşan Vefa Sosyal Destek Grubu, 7/24 esasına göre ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin yardımcı olduğu vatandaşlar ise hizmetten duyduğu memnuniyeti ifade etti. - KONYA

Son dakika haberleri... Selçuklu Vefa Ekipleri tam kapanma döneminde de aralıksız görev başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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