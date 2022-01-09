Şehitler için tören düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehitler için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şehitler için tören düzenlendi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şehitler için tören düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Şehitler için tören düzenlendi

Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı

Sınır hattındaki patlamada şehit düşen Ertuğrul Ulupınar'dan geri kalan görüntüler ağlattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title