Şehitler için tören düzenlendi
Şehitler için tören düzenlendi Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.
ŞANLIURFA (İHA) - Şehitler için tören düzenlendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına bağlı Gültepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde menfeze yerleştirilen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan 3 asker için tören düzenlendi.