Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret
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Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret

Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret

Son dakika haberi... KAYSERİ'de Yusuf (6) ve Ramazan Kırboğa (5) kardeşler, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde şehitlikte düzenlenen törene katılarak, 2016 yılında şehit olan polis babaları Ramazan Kırboğa'nın kabrini ziyaret etti.

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KAYSERİ'de Yusuf (6) ve Ramazan Kırboğa (5) kardeşler, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünde şehitlikte düzenlenen törene katılarak, 2016 yılında şehit olan polis babaları Ramazan Kırboğa'nın kabrini ziyaret etti.

Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Asri Mezarlıktaki şehitlikte tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, polis memurları ve şehit aileleri katıldı. Törende şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. 2016 yılında İstanbul Vezneciler'deki terör saldırısında şehit olan çevik kuvvet polisi Ramazan Kırboğa'nın oğulları Yusuf ve Ramazan Kırboğa da törende yer aldı. Polis üniforması giyen iki kardeş, babalarının mezarında dua etti. Şehidin ağabeyi Mehmet Ali Kırboğa, "2016 yılında kardeşimi bu vatan için şehit verdik. Emanetleri olan yavrularını Allah ömür verdiği sürece biz bakacağız. Devletimiz her zaman yanımızda, Allah hepsinden razı olsun. Şehit ağabeyi olmaktan gururluyum" dedi.


Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret
Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret
Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret
Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret
Son dakika haberleri: Şehit polisin mezarına iki oğlundan ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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