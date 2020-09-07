Son dakika haberleri! Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni
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Son dakika haberleri! Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni

Gelen son dakika haberine göre Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni Şehit Serdar Aslan'ın naaşının getirilmesi Şehit Serdar Aslan'ın aile yakınlarının üzüntüsü Serdar Aslan'ın için cenaze namazı kılınması, helallik alınması Serdar Aslan'ın naaşının götürülmesi GAZİANTEP - Suriye'nin İdlib...

07.09.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 13:23

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni

Şehit Serdar Aslan'ın naaşının getirilmesi

Şehit Serdar Aslan'ın aile yakınlarının üzüntüsü

Serdar Aslan'ın için cenaze namazı kılınması, helallik alınması

Serdar Aslan'ın naaşının götürülmesi GAZİANTEP - Suriye'nin İdlib kentinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.

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Son dakika haberleri! Şehit Piyade Uzman Onbaşı Serdar Aslan'ın cenaze töreni

Kaynak: AA

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