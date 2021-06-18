Son dakika haberleri: Şehit Pilot Komiser Semih Güzelay unutulmadı
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Son dakika haberleri: Şehit Pilot Komiser Semih Güzelay unutulmadı

Son dakika haberleri: Şehit Pilot Komiser Semih Güzelay unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 2020 yılında Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay anısını ilkokul öğrencilerine karne hediyesi verildi.

2020 yılında Van Gevaş'ta keşif uçuşu yapan uçağın içinde Artos dağına çarparak şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay anısını ilkokul öğrencilerine karne hediyesi verildi.

Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde Altınova İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere karne hediyesi olarak kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemeleri ve oyuncak hediye edildi. Kardeş Köy Okulları Topluluğu tarafından toplanan hediyeler, Evciler İlçe Emniyet Amirliği, Evciler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin destekleri ile öğrencilere hediye edildi.

Şehit Komiser Semih Güzelay için dua eden minikler, polis ve jandarma abileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Şehit Pilot Komiser Semih Güzelay unutulmadı
Son dakika haberleri: Şehit Pilot Komiser Semih Güzelay unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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