Son dakika haberleri | Şehit Okan Altıparmak mezarı başında anıldı

FIRAT, MALATYA (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 21 Aralık 2016'da şehit olan Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak, şahadetinin 5 yılında kabri başında anıldı.

Şehit Altıparmak, memleketi Seydişehir'in Taraşçı Mahallesinde Seydişehir Belediyesinin şehidin kendi adına yaptırdığı şehitlikte anıldı.

Taraşçı Mahallesi Camisi'nde yapılan hatim duası sonrası, şehitlikte gerçekleşen anma programına, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, İlçe Müftüsü Adem Bebek, Şehit Okan Altıparmak'ın babası Yaşar Altıparmak ve Şehit Altıparmak'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Okan Altıparmak'ın mezarı başında İlçe Müftüsü Bebek'in okuduğu Kuran-ı Kerim sonrasında dua edildi. Daha sonra şehidin isminin verildiği Taraşçı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu ziyaret edildi.