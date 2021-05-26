Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi

Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... DENİZKURDU 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ (28), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

DENİZKURDU 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ (28), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Anne Mualla Ülüğ şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Yavrum beni bıraktın, ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Aşkım benim. Güzel yavrum benim, dört gözle bekliyordum" diye gözyaşı döktü.

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, dün tatbikat hazırlığı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Görevi başında şehit olan Ülüğ'ün cenazesi İstanbul GATA'da yapılan törenin ardından Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanına, oradan da cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne getirildi. Münür ve Mualla Ülüğ çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Ülüğ'ün cenazesine Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı Tuğamiral Nihat Baran, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehidin kardeşleri Uğur ve Onur ile yakınları katıldı.

'SENİN YOKLUĞUNA NASIL DAYANIRIM?'2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak görev yaptığı öğrenilen Caner Ülüğ'ün ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Ülüğ'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi askeri manganın omuzlarında top aracına kadar taşındı. Burada şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Mualla Ülüğ, gözyaşı dökerek, "Yavrum beni bıraktın, ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Aşkım benim. Güzel yavrum benim, dört gözle bekliyordum. İki ay sonra ayaklarınla gelecektin. Mekanın cennet olsun yavrum" dedi.

Şehit Caner Ülüğ'ün cenazesi Hava Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.


Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
Tatbikattan acı haber! Onbaşı hazırlıklar sırasında şehit düştü
MSB: 'Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
MSB: "Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 26-27 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle...
Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI
Son dakika haberleri | ÇORUM'DA YOL ORTASINDA 'CENAZE' ŞAKASI ŞAŞKINLIĞI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Alişan Hadise Murat Boz Burak Sergen
Spor Ozan Tufan Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 18:38:01. #1.16#

title