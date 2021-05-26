Son dakika gündem: Şehit Onbaşı Caner Ülüğ, Eskişehir'de toprağa verildi

Son dakika haberleri... DENİZKURDU 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ (28), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

DENİZKURDU 21 tatbikatı seyir hazırlıkları sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ (28), memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Anne Mualla Ülüğ şehit oğlunun tabutuna sarılarak, "Yavrum beni bıraktın, ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Aşkım benim. Güzel yavrum benim, dört gözle bekliyordum" diye gözyaşı döktü.

İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'nda görevli sözleşmeli İkmal Onbaşı Caner Ülüğ, dün tatbikat hazırlığı yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Görevi başında şehit olan Ülüğ'ün cenazesi İstanbul GATA'da yapılan törenin ardından Eskişehir 1. Hava Jet Üs Komutanlığı Havaalanına, oradan da cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne getirildi. Münür ve Mualla Ülüğ çiftinin 3 çocuğundan biri olan şehit Ülüğ'ün cenazesine Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Garnizon Komutan Vekili Tümgeneral İsmail Günaydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Personel Dairesi Başkanı Tuğamiral Nihat Baran, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan ve Nabi Avcı, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, şehidin kardeşleri Uğur ve Onur ile yakınları katıldı.

'SENİN YOKLUĞUNA NASIL DAYANIRIM?'2017 yılından bu yana sözleşmeli olarak görev yaptığı öğrenilen Caner Ülüğ'ün ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Ülüğ'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi askeri manganın omuzlarında top aracına kadar taşındı. Burada şehit oğlunun tabutuna sarılan anne Mualla Ülüğ, gözyaşı dökerek, "Yavrum beni bıraktın, ben senin yokluğuna nasıl dayanırım? Aşkım benim. Güzel yavrum benim, dört gözle bekliyordum. İki ay sonra ayaklarınla gelecektin. Mekanın cennet olsun yavrum" dedi.

Şehit Caner Ülüğ'ün cenazesi Hava Şehitliği'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen