Son dakika haberleri! Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar
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Son dakika haberleri! Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haberleri! Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya Valisi Ali Çelik, 1993 yılında Mardin'de şehit düşen Jandarma Er Sadık Uçar'ın babası Hüseyin Uçar'ın cenaze merasimine katıldı.

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Kütahya Valisi Ali Çelik, 1993 yılında Mardin'de şehit düşen Jandarma Er Sadık Uçar'ın babası Hüseyin Uçar'ın cenaze merasimine katıldı.

Çavdarhisar ilçesinde düzenlenen cenaze merasimine Kütaya Valisi Ali Çelik, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Ak Parti İlçe Başkanı Yaşar Rıdvan Kocaman, Belediye Başkanı Halil Başer, Kütahya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak katıldı.

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Son dakika haberleri! Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar
Son dakika haberleri! Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar
Son dakika haberleri! Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar
Son dakika haberleri! Şehit babasının cenaze merasimine katıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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