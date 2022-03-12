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Son dakika haberleri | Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Son dakika yerel haberi... Aşkaleli Şehit Semih Güven'in babası Mehmet Güven son yolculuğuna uğurlandı.

Aşkaleli Şehit Semih Güven'in babası Mehmet Güven son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün hayatını kaybeden Mehmet Güven bugün öğle namazını müteakip Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cengiz Polat, siyasi parti temsilcileri, cenaze yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Semih Güven, 1994 yılında Bitlis'in Mutki ilçesinde hain terör örgütü tarafından pusuya düşürülmüş ve şehit edilmişti. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Son dakika haberleri | Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Güven, Semih Güven, Cenaze, Şehit, Yerel, Haberler

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