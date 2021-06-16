Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
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Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı

Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da şehit annesi dolandırmak isteyen şüpheli, ailenin oğlu ve torunu tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Kütahya'da şehit annesi dolandırmak isteyen şüpheli, ailenin oğlu ve torunu tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, Meydan Mahallesi Musalla Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Haydar A. isimli kişi telefonla kendini polis olarak tanıtıp şehit annesi Sıdıka Atlı'nın FETÖ soruşturmasında adının karıştığını ve 50 bin TL vermesi halinde bunun temizleyeceğini söyledi. Konuşmanın ardından oğlu A.A. ve torunu O.A.'ya haber veren şehit annesi S.A., parayı ve altınları şüphelinin istediği gibi dairenin giriş kapısına bıraktı. Şüpheli Haydar H., içinde 50 bin lira değerinde altın ve para olan poşeti aldığı sırada şehidin kardeşi ve yeğeni tarafından yakalandı.

Şehit Annesi Sıdıka Atlı, "Bir kişi beni telefonla arayıp, adımın FETÖ olayına karıştığını söyledi. Ben durumu oğluma anlattım. Daha sonra kişi eve çağırıp parayı verdik. Torunum ve oğlum kişi yakalayarak polise teslim etti. Çok korttum" dedi.

Polisdeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Haydar H. tutuklandı.

(Ahmet Dinç/ İHA)

Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı
Şehit annesini dolandırmak isteyen şüpheliyi torunu ve oğlu yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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