Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü
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Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

21.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:22
Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Gelen son dakika haberlerine göre AMASYA'da çelik bariyere çarpıp devrilen sebze yüklü TIR'ın sürücüsü Turan Varep (55) ve yanındaki Yasin Varep (23) hayatını kaybetti.

AMASYA'da çelik bariyere çarpıp devrilen sebze yüklü TIR'ın sürücüsü Turan Varep (55) ve yanındaki Yasin Varep (23) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Amasya-Samsun yolundaki Merzifon mevkisinde meydana geldi. Turan Varep yönetimindeki 61 BA 222 plakalı çekici ve çekiye bağlı 61 ACR 608 plaka sayılı yarı römork, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyere çarptıktan sonra devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, TIR'da bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İki kişinin cansız bedenleri, otopsileri yapılmak üzere Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü
Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü
Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü
Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü
Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü
Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü
Son dakika haberleri: Sebze yüklü TIR devrildi: 2 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife KARA

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