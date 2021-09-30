Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı - Haberler
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Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı Mersin'de sazlıktan yükselen alevler bir muz serasının batı cephesindeki naylon örtüyü yaktı, ürünlere zarar verdi Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın muz serasına sıçrayıp maddi hasara yol açtı.

MERSİN (İHA) - Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Mersin'de sazlıktan yükselen alevler bir muz serasının batı cephesindeki naylon örtüyü yaktı, ürünlere zarar verdi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın muz serasına sıçrayıp maddi hasara yol açtı.

Olay, ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesinde Marina sokakta muz seralarının olduğu bölgede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Seraların olduğu bölgede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuru sazlıkta hızla yayılan alevler bir süre sonra çevresindeki muz serasına sıçradı. Vatandaşların haber vermesiyle yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar yangını söndürmek için gelen itfaiye ekiplerine destek verdi. Yaklaşık 1 saat sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yükselen alevler bölgedeki bir muz serasının batı cephesindeki naylon örtü ile yakınındaki muzlara zarar verdi.

Yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten yöre sakinlerinden Serdal Doğan, "Nasıl oldu bilmiyoruz. Seranın her tarafı şuanda yanmış durumda. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarla müdahale etmeye çalıştık " dedi.

Öte yandan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı

Son dakika! Sazlıkta çıkan yangın muz serasını yaktı
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri
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