Son dakika haberleri! Saruhanlı'da ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Saruhanlı'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Saruhanlı'da ev yangını

Son dakika haberler... Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı'ya bağlı Çamlıyurt Mahallesi'nde H.H.S. (58) ait tek katlı evde saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Son dakika haberleri! Saruhanlı'da ev yangını

Son dakika haberleri! Saruhanlı'da ev yangını

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı

Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Mert ölümden döndü! Yüzüne 60 dikiş atıldı

 5 katlı öğrenci yurdunun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı

5 katlı öğrenci yurdunun çatısında tadilat sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı

 Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

Esenyurt'ta çocuğunu kurtardıktan sonra çatının altında kalan anne hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title