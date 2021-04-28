Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı
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Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı

Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı
Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ŞARKICI Anıl Petek, avukatı aracılığıyla şiddete uğradığını öne sürdüğü şarkıcı Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı.

ŞARKICI Anıl Petek, avukatı aracılığıyla şiddete uğradığını öne sürdüğü şarkıcı Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı.

Şarkıcı Anıl Petek adıyla tanınan Anıl Şişman, 22 Nisan günü, Semiha Yankı tarafından şiddete ve hakarete uğrağını ayrıca tehdit edildiğini öne sürdü. Darp raporu alan Anıl Şişman, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Anıl Şişman, "Bu saatten sonra başıma gelebilecek olumsuz bir olaydan Semiha Yankı sorumludur. Yıllarca el emeği göz nuru kostümlerimi giyip, bana bunu yapmaya senin ne hakkın var. Sen kimsin ki? Bu mübarek ayda kimse sahipsiz değil. Sen kötü bir insansın. Önce emeğim sana haram olsun. Yazıklar olsun. İnsanların süslü yüzlerine aldanmayın" paylaşımında bulundu.

Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla başvuran Anıl Şişman, Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı talep etti. Mahkeme talebi uygun bulup 1 ay süreyle koruma kararı verdi. Avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, konuyla ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

"Müvekkilim trans ses sanatçısı Anıl, şarkıcı Semiha Yankı tarafından darp edilmiş, Semiha Yankı'nın hakaret ve tehditlerine maruz kalmıştır. Müvekkilimin vücudunun çeşitli bölgelerinden aldığı darp sonucunda yaralanmıştır. Sol gözüne aldığı darbe nedeniyle gözüne kan oturmuş ve bu nedenle bu hafta içi yapılması planlanan klip çekimini yapamamıştır. Bu sebeplerden ötürü soruşturma sonucunda ses sanatçısı Semiha Yankı aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açacağız. Çeşme Asliye Hukuk Mahkemesi'nden müvekkil Anıl lehine 1 ay süreli koruma kararı aldık. Eğer Semiha Yankı müvekkil aleyhine koruma kararına aykırı bir şekilde eylemde veya söylemde bulunursa, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi vererek Semiha Yankı'nın disiplin hapsine mahkum edilmesini talep edeceğiz."


Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı
Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı
Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı
Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı
Son dakika haberleri: Şarkıcı Anıl Petek'ten Semiha Yankı'ya karşı koruma kararı aldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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