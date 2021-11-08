SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'DEKİ KAZADA ÖLEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber - Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) SARIYER'de dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Murat Tekoğul son yolculuğuna uğurlandı.

Dün öğlen saatlerinde Hacıosman Bayırı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu minibüsü bir ağaca çarparak durmuş, kazada şoför Murat Tekoğul hayatını kaybederken, 7 yolcu yaralanmıştı. 35 yıldır minibüs şoförlüğü yapan Tekoğul'un kısa bir süre önce ek iş olarak Sarıyer İlçe Tarım Müdürlüğü personelini de taşımaya başladığı öğrenildi. 2 çocuk babası Murat Tekoğul'un aynı zamanda Gümüşdere Spor Kulübü'nün de başkanı olduğu öğrenildi. Murat Tekoğul için ikindi vakti yaşadığı yer olan Gümüşdere Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Murat Tekoğul'un ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Murat Tekoğul için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Tekoğul, törenin ardından Gümüşdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Murat Tekoğul'un kuzeni Serhat Sağan, "Murat ağabeyim ekmeğini minibüsçülükten, dolmuşçuluktan kazanmaktadır, hayatında başka hiçbir iş yapmamıştır. Kendisi 1994 yılından beri şofördür. Futbol sevdalısı bir insandır, aynı zamanda Gümüşdere Spor Kulübü'nün başkanlığını icra etmektedir. Gençleri çok sever, kalabalığı gördüğünüz üzere çevresinde sevilen bir insandır. Saygı duyulan bir insandır. Sarıyer sevdalısı, Gümüşdere sevdalısı bir insandır. O bir günlük şoför diye haber yapan TV kanallarını kınıyorum. Daha düzgün araştırıp haber yapmalarını rica da ediyorum" dedi.

Sarıyer Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hakan Akkaya ise, "Murat kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaralılar da zaten çok ağrı yok. Ama dünkü yayınlanan bir günlük şoför haberler i bizi derinden yaralamıştır. Murat otuz beş senedir bu sektörün içindedir. Benim çocukluk arkadaşımdır. Bu sektörde, bu camiada en son kaza yapacak kişidir. Onun için bu haberler bizi inanın dünden beri derinden yaraladı" şeklinde konuştu.