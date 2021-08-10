Son dakika haber! Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
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Son dakika haber! Sarıyer'de ormanlık alanda yangın

Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Son dakika haber! Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haber! Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haber! Sarıyer'de ormanlık alanda yangın
Son dakika haber! Sarıyer'de ormanlık alanda yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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