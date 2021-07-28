Son dakika haberleri: Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberleri: Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Arife Karakum - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haydar Aliyev Caddesi'ndeki terk edilmiş barakada yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Son dakika haberleri: Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum

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