Son dakika haberleri: Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberlerine göre Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sarıyer'de metruk barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Haydar Aliyev Caddesi'ndeki terk edilmiş barakada yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Karakum