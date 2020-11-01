Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yerel gazetecinin motosikletinin çalınma anı kamerada
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yerel gazetecinin motosikletinin çalınma anı kamerada

01.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 01.11.2020 14:20
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yerel gazetecinin motosikletinin çalınma anı kamerada

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da yayın yapan yerel bir gazetede çalışan İbrahim Çakmak'ın motosikleti çalındı.

ŞANLIURFA'da yayın yapan yerel bir gazetede çalışan İbrahim Çakmak'ın motosikleti çalındı. Park halindeki motosikletin çalınma anı ise iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Kadıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte yayınlanan yerel bir gazetede muhabir olarak çalışan İbrahim Çakmak'ın motosikleti çalındı. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden Çakmak, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda bir kişinin motosikleti kontrol edip ayrıldığı, sonra bir başka kişiyle geri dönüp çaldıkları görüldü. Polis, eşkali belirlenen iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yerel gazetecinin motosikletinin çalınma anı kamerada
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da yerel gazetecinin motosikletinin çalınma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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