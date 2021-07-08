Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da trafoda çıkan yangın söndürüldü
Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gümüşlü Mahallesi'ndeki elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine bildirdi.
Trafodaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyüp Gürel