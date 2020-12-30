Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da şüpheli ölüm
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

30.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:46
Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da şüpheli ölüm

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım ekipleri tarafından evine yemek götürülen 78 yaşındaki Hüseyin Rahimler'in ikametinde hareketsiz yattığını gören ekipler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan muayenede Rahimler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Rahimler'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rahimler'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan gün içinde de aynı bölgede 2 kişi, karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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