Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü
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Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü

20.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:10
Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.

Şanlıurfa'nın, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Aslanbaba mevkisinde V.B. yönetimindeki otomobil, Hüseyin Şimşek'in (38) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki 3 yaşındaki oğlu Serhat Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, araçların kaldırıldığı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ

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Haber Yorumları (1)
MERVE61: Motoksiklete 3 yaşındaki çocuğun binmesi doğru değildi. Tabi şuda var, belki gidecekleri yer 3 4 lik biryerdi. :( üzüldüm çok ..
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