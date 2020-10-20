Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.