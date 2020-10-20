Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü
20.10.2020 23:57 | Son Güncelleme: 21.10.2020 00:10
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.
Şanlıurfa'nın, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Aslanbaba mevkisinde V.B. yönetimindeki otomobil, Hüseyin Şimşek'in (38) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki 3 yaşındaki oğlu Serhat Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDIJandarma ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına alırken, araçların kaldırıldığı kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ