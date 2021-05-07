Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki çocuk babası gençten 8 gündür haber alınamıyor
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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki çocuk babası gençten 8 gündür haber alınamıyor

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki çocuk babası gençten 8 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da 2 çocuk babası 26 yaşındaki gençten 8 gündür haber alınamıyor.

Şanlıurfa'da 2 çocuk babası 26 yaşındaki gençten 8 gündür haber alınamıyor.

Manisa'da kuyu sondaj işinde çalışan İsa Aslan (26) bayram öncesi izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki eşi ve çocuklarının yanına giden Aslan, iddiaya göre 29 Nisan akşamı saat 20.30 sıralarında 'babamlara gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Yanında 4 bin lira ile evden ayrılan Aslan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, İsa Aslan'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Aslan'ın annesi Hacir Aslan, oğlunun hayatından endişe ettiğini belirterek bulunması için yardım istedi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki çocuk babası gençten 8 gündür haber alınamıyor
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da iki çocuk babası gençten 8 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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