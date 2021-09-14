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Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haber... ŞANLIURFA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, emniyetin mahrem imamıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşının  kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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