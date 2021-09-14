Son dakika haberleri | Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 8 gözaltı
Son dakika haber... ŞANLIURFA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, emniyetin mahrem imamıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 4'ü kamu çalışanı 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün elebaşının kitapları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.