Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Eyyüp Gürel - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, müstakil bir evde duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştur.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyyüp Gürel

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