Son dakika haberleri! Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Şanlıurfa'da İl Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Şanlıurfa'da İl Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

Çeşitli ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, İl Güvenlik Toplantısı yapıldı. Sabah saatlerinde GAP Havalimanı'na gelen Bakan Soylu'yu Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda kişi karşıladı. Havalimanından Şanlıurfa Valiliği'ne geçen Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra toplantının yapıldığı salona geçti.Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği valilikteki Güvenlik Toplantısı, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantıya bakanlık yetkilileriyle beraber Vali Erin, bakan yardımcıları İsmail Çataklı ile Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa da katılıyor.

Kaynak: DHA