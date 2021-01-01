Son dakika haberleri... Samsun polisinden yılbaşı denetimi
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Son dakika haberleri... Samsun polisinden yılbaşı denetimi

01.01.2021 00:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 00:25
Son dakika haberleri... Samsun polisinden yılbaşı denetimi

Bir son dakika haberine göre SAMSUN'da polis ekipleri yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürürken, sokağa çıkanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

SAMSUN'da polis ekipleri yılbaşı gecesi denetimlerini sürdürürken, sokağa çıkanların izin belgeleri kontrol ediliyor.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yılbaşı gecesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun mesai harcıyor. Kent genelinde görev yapan ekipler şehir merkezi ve ilçelerde uygulama noktalarının sayısını artırarak sürücü ve araçları kontrol ediyor. Yeni yıla görevlerinin başında giren ekipler, kısıtlamadan muaf olan direksiyon başındaki sürücüleri alkollü araç kullanmamaları yönünde uyarıyor.


Son dakika haberleri... Samsun polisinden yılbaşı denetimi
Son dakika haberleri... Samsun polisinden yılbaşı denetimi
Son dakika haberleri... Samsun polisinden yılbaşı denetimi
Son dakika haberleri... Samsun polisinden yılbaşı denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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