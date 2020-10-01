DHA YURT BÜLTENİ - 8
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DHA YURT BÜLTENİ - 8

01.10.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:16
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltıSAMSUN'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

SAMSUN'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Atakum ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan Murat T. ve Ahmet B., İncesu Mahallesi Mahallesi'nde araç içerisinde 630,41 gram esrar maddesi ile birlikte yakalandı. Murat T.'nin evinde 35,80 gram esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Her iki şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.İlkadım İlçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen Engin A. ve Caner A.'da Fevzi Çakmak Mahallesi'nde araç içerisinde 72 adet ecstasy hap ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi

DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8
DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

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