Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Eroğlu'nun kullandığı 55 BFR 61 otomobil ile Mehmet Keçeli (64) idaresindeki 16 BGC 19 plakalı hafif ticari araç ile Habilli mevkisindeki kavşakta çarpıştı. Kazada yaralan 55 BFR 61 otomobil sürücüsü Ali Eroğlu, 16 BGC 19 plakalı hafif ticari araç sürücü Mehmet Keçeli ve araçta yolcu olarak bulunan Şadiye Keçeli olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Ali Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ahmet Şükrü Uluçay/ İHA)

Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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