Son dakika haberleri: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Bahariye Sokak'ta saat 17.45'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Uğur D. (28), karnından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı genç ameliyata alındı. Uğur D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen Y.Y. yaya olarak kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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