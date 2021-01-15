Son Dakika | Seyir halindeki tırın dorsesi yandı
15.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:02
Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Havza ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.
Burak Arslan idaresindeki 06 BK 2602 plakalı tırın dorse kısmında, Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde fren balatalarının aşırı ısınması nedeniyle yangın çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu