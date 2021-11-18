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Son dakika haberleri | Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 34 NYM 01 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duran Ahmet A.'nın kullandığı 34 DHJ 149 plakalı otomobil ile Mehmet Y. idaresindeki 52 KM 065 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali S. ve yanında bulunan Gülsüm S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri | Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

Son dakika haberleri | Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

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