Son dakika haberleri | Samsun'da 3 aracın karıştığı kaza: 2 yaralı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali S. yönetimindeki 34 NYM 01 plakalı otomobil, trafik ışıklarında duran Ahmet A.'nın kullandığı 34 DHJ 149 plakalı otomobil ile Mehmet Y. idaresindeki 52 KM 065 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ali S. ve yanında bulunan Gülsüm S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN