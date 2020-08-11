Son dakika haberleri... "Şampiyon" son bölümüyle ekranlara veda ediyor
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Son dakika haberleri... "Şampiyon" son bölümüyle ekranlara veda ediyor

Son dakika haberlerine göre TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Şampiyon" dizisinin final bölümü perşembe günü izleyiciyle buluşuyor.

Son dakika haberleri...
11.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:16

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Şampiyon" dizisinin final bölümü perşembe günü izleyiciyle buluşuyor.

Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un oynadığı dizi 13 Ağustos saat 20.00'de yayınlanacak 34'üncü ve son bölümüyle ekrana geliyor.

Okul Sanat Film Yapım tarafından hayata geçirilen, yapımcılığını Başak Bingüller ile Çağrı Bingüller'in üstlendiği, yönetmenliğini "Ketche" olarak tanınan Hakan Kırvavaç yapıyor.

Senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün'ün kaleme aldığı "Şampiyon"un final bölümü Zafer ve Selvi ile Kerem ve Nesli'nin düğünleriyle başlıyor.

İzleyicinin düğünün hemen sonrasında "Kafkas" lakaplı boksör Fırat Bölükbaşı'nın şampiyonluk maçı hazırlıklarına başlamasına tanık olacağı final bölümünde, Fırat'ın rakibinin yanı sıra sağlık problemine, öfkesine ve hırsına karşı verdiği mücadele anlatılıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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