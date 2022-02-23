Son dakika haberleri | 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2)

ESKİ EŞE DE GÖZALTI

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki kavgada Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla vurarak öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) de yaralayan Bayram Hamal'ın (39) ardından 4 çocuk annesi olan, boşandığı F.H. (36) de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayram Hamal ile F.H., adliyeye sevk edildi.