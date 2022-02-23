Son dakika haberleri | 'Sakin Şehir' Akyaka'daki silahlı kavga kamerada (2)
Demirören Haber Ajansı, Cavit Akgün - Güncel
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Son dakika haberlerine göre ESKİ EŞE DE GÖZALTIMuğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki kavgada Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla vurarak öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) de yaralayan Bayram Hamal'ın (39) ardından 4 çocuk annesi olan, boşandığı F.H.
ESKİ EŞE DE GÖZALTI
Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'ndeki kavgada Özcan Emreoğlu'nu (44) silahla vurarak öldüren, kardeşi Ali Emreoğlu'nu (42) ve ayırmak isteyen garson Zihni Çelik'i (53) de yaralayan Bayram Hamal'ın (39) ardından 4 çocuk annesi olan, boşandığı F.H. (36) de gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bayram Hamal ile F.H., adliyeye sevk edildi.Cavit AKGÜN/ MUĞLA,
Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel