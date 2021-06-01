Son dakika haberleri | Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Aralarında icra müdürü ve bilirkişilerinde olduğu kişiler gözaltında Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.