Son dakika haberleri | Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haberleri | Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı Aralarında icra müdürü ve bilirkişilerinde olduğu kişiler gözaltında Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Aralarında icra müdürü ve bilirkişilerinde olduğu kişiler gözaltında

SAKARYA - Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen rüşvet operasyonunda aralarında icra müdürü ve bilirkişilerin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. 28 kişi hakkında soruşturma başlatılan operasyonda soruşturma genişletilerek devam ediyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' soruşturmasında 28 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce şehirde rüşvet operasyondu düzenlendi. Operasyonda; 4'ü bilirkişi, 1'i sivil ve 1'i de icra müdürü olmak üzere toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberleri | Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haberleri | Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haberleri | Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haberleri | Sakarya'da rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

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