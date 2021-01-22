Son dakika haberleri! Sakarya'da kazada ölen kadının kimliği belirlendi
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Son dakika haberleri! Sakarya'da kazada ölen kadının kimliği belirlendi

22.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:54
Son dakika haberleri! Sakarya'da kazada ölen kadının kimliği belirlendi

Son dakika haberi... SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ölen kişinin Aslıhan Oyunlu (25) olduğu belirlendi.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ölen kişinin Aslıhan Oyunlu (25) olduğu belirlendi.

Dün akşam saatlerinde, Serdivan'da İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet Sağlam idaresindeki 54 ABU 421 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Polis ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ölen kişinin Aslıhan Oyunlu olduğu belirlendi. Aslıhan Oyunlu'nun Adana'da olan ailesine acı haber verildi.


Son dakika haberleri! Sakarya'da kazada ölen kadının kimliği belirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur GÜDEN

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