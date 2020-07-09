Son dakika haberleri: Sakarya'da havai fişek yüklü kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı (4)
Son dakika haberi: ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUAdapazarı'nda taşocağında havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit oldu.
09.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:12
ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Adapazarı'nda taşocağında havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada Jandarma Astsubay Çavuş Halil Tuna Akgöz, Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar ve Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Monga şehit oldu. Patlamada yaralanan Hendek Belediyesi'nde görevli kamyon sürücüsü 3 çocuk babası Fatih Üretmen (31) tedavi altına alındı.
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Kaynak: DHA