Son dakika haberleri | Sakarya?da denetimler devam ediyor
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Son dakika haberleri | Sakarya?da denetimler devam ediyor

13.12.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:00
Son dakika haberleri | Sakarya?da denetimler devam ediyor

Bir son dakika haberine göre SAKARYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimde bulunarak izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı.

SAKARYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekipleri denetimde bulunarak izin belgesi ve kimlik kontrolü yaptı.  Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerde bulunuldu. Yapılan denetimler sırasında araçlar durdurularak izin belgesi ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca ticari taksiler de durdurularak yolcularının izin belgesi ve kimlikleri kontrol edildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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