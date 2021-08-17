Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek
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Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek

Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Şahinbey Belediyesinden, selden etkilenen bölgelere iş makinesi ve arama kurtarma ekibi gönderdi.

Şahinbey Belediyesinden, selden etkilenen bölgelere iş makinesi ve arama kurtarma ekibi gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen bölgelere desteğe devam ediyor. Daha önce gıda kolisi, mont, bot, çocuk bezi, çizmelerin bulunduğu 2 kamyon yardım malzemesi ve 2 tır su gönderen Şahinbey Belediyesi şimdi de kurtarma çalışmalarına destek için iş makinası ve belediye bünyesindeki arama kurtarma ekibini gönderdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sel felaketinden etkilenen Kastamonu halkının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sel felaketinden etkilenen Kastamonulu kardeşlerimize daha önce gıda ve giyecek yardımında bulunmuştuk. Bu desteğimizin yanı sıra kardeşlerimizin yaralarını biran önce sarmak için iş makinamızı ve belediye bünyemizde kurduğumuz Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma ekibimizi gönderdik. Oradaki kardeşlerimize verilecek en küçük destek bile çok önemli. Biz de elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz."

Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek
Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek
Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek
Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek
Son dakika haber... Şahinbey Belediyesinden selden etkilenen bölgeye destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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