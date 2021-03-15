Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi
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Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi

15.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:22
Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi

Son dakika haberleri: Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tamamı sağlık çalışanlarınca çizilen resimler sergilendi.

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, tamamı sağlık çalışanlarınca çizilen resimler sergilendi. 

Sergide, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, Uzm. Dr. Aklime Işık, Hemşireler Nagihan Ergitürk, Melike Gül, Radyoloji Teknikeri Songün Poyraz ve Eczaneci Kübra Türkaydın tarafından çizilen 54 adet resim yer alıyor.

Programa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hastane kampüsü içerisine yaptırılan dinlenme bahçesinin açılışını gerçekleştirdi."HASSASİYETLERİNİ VE İNCE RUHLARINI YAPTIKLARI RESİMLERE YANSITMIŞLAR"Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Kıymetli sağlık çalışanlarımızın koronavirüs ile mücadele sürecinde göstermiş oldukları fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Çeşitli  çalışmalarla onların hep yanlarında olmaya çalıştık. Sağlık çalışanlarımızın dinlenebilmesi için güzel bir park açtık. Doktorlarımızın sanatçı ruhuna sahip olduklarını biliyoruz. Sağlık çalışanların yapmış olduğu resimleri görünce çok mutlu oldum. Hassasiyetlerini ve ince ruhlarını yaptıkları resimlere yansıtmışlar. Bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye konuştu. "BU MÜCADELEDE BİZİMLE BİRLİKTE OLDUĞUNU HİSSETTİREN BİR MİLLETE SAHİBİZ"

Programda konuşan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, "Pandemi dönemi bizler için meşakkatli olduğu kadar onur vesilesi de oldu. Bu mücadelede bizimle birlikte olduğunu hissettiren bir millete sahibiz. İnsanlarımıza mahçup olmadığımız için mutluyuz. İnsanların kanına, canına ve kalbine dokunmak mesleğimizin bir parçası. Bu sergiyle de insanların ruhuna dokunduk. Belediye başbakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hastanemize bir tablo kadar güzel yeşil bir alan hediye etti" şeklinde konuştu.


Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi
Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi
Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi
Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi
Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi
Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi
Son dakika haberleri... Sağlık çalışanlarından anlamlı resim sergisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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