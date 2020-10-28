Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca: "Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse."

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca: "Bizim aşımız da muhtemelen nisan ayı itibarıyla devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse."