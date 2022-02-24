Son dakika haberleri | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde ölen ve yaralanan siviller oldu - Haberler
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Son dakika haberleri | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde ölen ve yaralanan siviller oldu

AA, Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haber: Ölen ve yaralanan kişilerin fotoğrafları HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

Ölen ve yaralanan kişilerin fotoğrafları HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.

Son dakika haberleri | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde ölen ve yaralanan siviller oldu

Son dakika haberleri | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde ölen ve yaralanan siviller oldu

Son dakika haberleri | Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinde ölen ve yaralanan siviller oldu

AA / Wolfgang Schwan - Güncel

Hava Saldırısı, Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Haberler

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