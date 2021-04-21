- Rusya'da, "Navalny'ye özgürlük" protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
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- Rusya'da, "Navalny'ye özgürlük" protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK - Haberler | 3. Sayfa

- Rusya'da, "Navalny'ye özgürlük" protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin açlık grevine başladıktan sonra hastaneye kaldırılmasının ardından Navalny destekçileri tarafından düzenlenen "Navalny'ye özgürlük" protestolarında polis, 400'den...

- Rusya'da, "Navalny'ye özgürlük" protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı

MOSKOVA - Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin açlık grevine başladıktan sonra hastaneye kaldırılmasının ardından Navalny destekçileri tarafından düzenlenen "Navalny'ye özgürlük" protestolarında polis, 400'den fazla göstericiyi gözaltına aldı.

Rusya'nın Vladimir Bölgesi'nde yer alan bir cezaevinde tutulan Rus muhalif lider Alexei Navalny, 3 hafta önce hukuksuz yargılama ve cezaevi koşullarını öne sürerek açlık grevine başlamıştı. 19 Nisan'da durumu kötüleşen Navalny hastaneye kaldırılırken, destekçileri ise de protesto düzenleme kararı aldı. Rusya'nın Vladivostok Bölgesi'nden başkent Moskova'ya kadar birçok kentte bir araya gelen Navalny destekçileri, Navalny'nin tahliye edilmesini talep ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde sloganlar attı. Kent meydanlarında toplanan Navalny destekçilerini uyaran polis, tüm uyarılara rağmen gösterilerine devam edenleri ise gözaltı altına aldı. Öğle saatlerine kadar Rusya genelinde 50'den fazla kişi gözaltına alınırken, bu sayı akşam saatlerine doğru daha da arttı.

Kremlin çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı

Putin'in, Rusya Federal Meclis'inde "Ulusa Sesleniş" konuşması yaptığı sırada polis ekipleri, ülkenin birçok kentinde düzenlenen protestolar nedeniyle Kremlin Sarayı ve Rusya Parlamentosu çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Polis, Kremlin ve Parlamento'nun çevresini bariyerler kurarak kapatırken, bazı yollarda da geçişler polis kontrolünde sağlandı. Rusya'nın en turistik noktalarından biri olan Kremlin Sarayı, ilk kez ziyaretçilere kapatılmış oldu. Kremlin'e yakın noktada bulunan Abrat Metro İstasyonu'nda bekleyen polis ekipleri ise, gösterici olduğundan şüphelendiği kişilere kimlik kontrolü yaptı. Bu kontroller sırasında bazı kişiler, protestolara katılması ihtimaline karşın gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 400'ü aştı

Navalny'nin ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, hukuk biriminin gözaltı sayıları ile ilgili tespitlerde bulunduğu aktarılırken, şuana kadar toplam gözaltı sayısının 413 olduğu belirtildi. Gözaltı sayılarının en çok Rusya'nın Irkutsk, Novosibirsk, Perm ve Yekaterinburg kentlerinde olduğu ifade edilirken, St. Petersburg kentinde 50'den fazla kişinin, Moskova'da ise 16 kişinin gözaltında alındığı bildirildi. Moskova'da, Kremlin Sarayı'nın kapatılması ve polisin güvenlik önlemlerini sıkı tutması nedeniyle göstericilerin bir araya gelemediği, bu nedenle gözaltı sayılarında aşırı bir artışın beklenmediği vurgulanırken, diğer kentlerde gösterilere katılımın fazla olması nedeniyle bu noktalardaki gözaltı sayısının her geçen saat arttığı belirtildi.

- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı
- Rusya'da, 'Navalny'ye özgürlük' protestolarında 400'den fazla kişi gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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